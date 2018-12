ADM-bewoners blokkeren toegangspoort voor handhavers gemeente

Aan het einde van de dag moeten de bewoners van het ADM-terrein dan toch echt het terrein verlaten hebben. Toch lijken nog niet alle ADM'ers dat van plan te zijn. Een aantal van hen heeft de toegangsweg naar het terrein vanochtend geblokkeerd.

Met een grote rode bus en een tractor hebben de bewoners de poort geblokkeerd voor de handhavers die vandaag een bezoek gaan brengen aan het terrein. Zij komen om een kijkje te nemen op het terrein om te zien of iedereen daadwerkelijk is vertrokken. Of en wanneer er anders ontruimd gaat worden, is nog niet precies bekend.

Al ruim twintig jaar word de voormalige scheepswerf gebruikt als creatieve vrijplaats. Na een lange juridische procedure besloot de Raad van State afgelopen juli dat de krakers toch echt moeten vertrekken. Vanwege het einde aan de vrijplaats, maakte AT5 een vijfdelige documentairereeks. Hieronder kijk je het eerste deel terug.