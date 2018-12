In een koffiezaak op de hoek van de Kinkerstraat en de Da Costastraat in West heeft een man vanochtend flink wat schade gemaakt.

De man was binnen het meubilair aan het vernielen. Toevallig was er een agent in de buurt die het voorval zag gebeuren en de man kon arresteren. Hoeveel schade er is aangericht, is nog niet bekend. Ook naar het motief van de actie doet de politie nog onderzoek.