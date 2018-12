VN-comité vraagt gemeente te wachten met ontruiming ADM-terrein

De gemeente heeft gisteravond post gehad van een comité van de Verenigde Naties over het ADM-terrein.

Meerdere bewoners van het terrein in het Westelijk Havengebied hadden een klacht ingediend bij de Verenigde Naties (VN). De VN stuurde gisteravond een brief terug, waarin de gemeente een 'verzoek' krijgt om het komende halfjaar niet te ontruimen.

Lees ook: ADM-bewoners blokkeren toegangspoort voor handhavers gemeente

De bewoners zouden namelijk een vergelijkbare vervangende ruimte om te wonen moeten krijgen. In de komende zes maanden zou de VN dan bekijken of de Slibvelden in Noord, de alternatieve ruimte die de gemeente aanbiedt, een goed alternatief is.

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat de brief inderdaad van een comité van de Verenigde Naties is. 'Onze juristen bekijken de brief nu.' Mogelijk komt er later vandaag een reactie vanuit de Stopera.

Lees ook: Steeds meer ADM-bewoners pakken hun biezen: 'Voor 27e gaat niet lukken'

Het gekraakte ADM-terrein moest van de Raad van State tijdens kerst leeg zijn. Burgemeester Halsema kondigde eerder aan dat er vandaag handhavers zouden langskomen, die zouden kijken hoeveel mensen er nog in het Westelijk Havengebied zijn.

Mochten die handhavers komen, dan is duidelijk dat ze in ieder geval een aantal bewoners gaan treffen. Zij hebben de toegangsweg met busjes geblokkeerd. Ook zij zijn op de hoogte van de brief van het VN-comité, ze dragen namelijk blauwe helmen met de tekst 'VN'.

De ADM'ers gaven rond het middaguur een persconferentie over de situatie.