ADM'ers gaan niet weg: 'De United Nations heeft naar ons geluisterd'

Bewoners van het ADM-terrein zijn toch niet van plan om te vertrekken naar de Slibvelden in Noord. Ze voelen zich gesteund door een brief van de Verenigde Naties.

Volgens de ADM'ers is hun verzoek om de ontruiming stop te zetten door de Verenigde Naties 'gehonoreerd'. 'Omdat het in strijd is met de internationale rechten van de mens. Deze uitspraak is in het belang van alle vrijplaatsen en vrijdenkers van de wereld', zei een van hen tijdens de persconferentie.

Hij verwacht binnen enkele uren meer nieuws over de brief en vraagt de gemeente om van ontruiming af te zien, totdat het VN-comité een oordeel over de situatie heeft geveld. 'Onze wens is dat de stad en stadsbestuurders hun warme kerstgevoelens vasthouden en niet denken van een koude kerstmis thuis te komen.'

Brief

De bewoners interpreteren de brief als een overwinning. 'Ik vind het fantastisch. Het is de kroon op het werk van maanden voorbereiden en weken hard werken. In eerste instantie werden we niet geholpen door het Europese Hof voor de mensenrechten. We zijn doorgegaan en uiteindelijk heeft de United Nations wel naar ons geluisterd. Ik mag aannemen dat de gemeente er ook naar luistert.'

Hay Schoolmeesters, die eerder verhuisde naar de Slibvelden, is ook blij met de brief. 'Het betekent dat we voorlopig hier zitten en in spanning afwachten hoe stad en staat gaan reageren. We zullen opkomen voor onze rechten. Wij gaan op dit moment niet weg, daar is geen noodzaak toe.'

Logistieke planning

Ook zegt hij dat hij, samen met anderen, weer terug naar het Westelijk Havengebied komt. 'We vervangen ADM door Slibvelden en Slibvelden door ADM vandaag in de logistieke planning.'

De gemeente liet vanochtend weten dat juristen de brief bekijken.