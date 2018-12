Redacties De Telegraaf en Panorama doelwit van criminelen: 'Je geloofde het niet'

2018 was onder meer het jaar van de aanvallen door criminelen op de redacties van De Telegraaf en Panorama.

AT5 blikte met beide hoofdredacteuren terug op de gebeurtenissen. 'Je geloofde het niet', vertelt Peter van de Kraats van Panorama. De redactie werd op 22 juni beschoten met een anti-tankwapen. 'We maken natuurlijk heel veel grappen hier, want het is een mannenredactie. "Jij blijft thuis vandaag zeker he?" Je gelooft het niet.'

Busje

Vier dagen later is het bij De Telegraaf raak. Een busje werd opzettelijk in de gevel gereden en in brand gestoken. 'Het blijft knagen', zegt hoofdredacteur Paul Jansen. 'Zolang de daders nog vrij rondlopen en dit is niet opgelost, kan het morgen weer gebeuren.'

Zowel De Telegraaf als Panorama schrijven veel over misdaad. Het vermoeden is dat de aanslagen daar mee te maken hebben. Voor de aanval op de Panorama zijn wel verdachten aangehouden: leden van motorclub Caloh Wagoh.

Verhaal

Dat is volgens Van de Kraats geen reden om ze als onderwerp te vermijden. Zo is er onlangs nog een verhaal over de motorclub geschreven. 'Het zijn verdachten. Aangezien we nog geen idee hebben waarom ze het gedaan hebben, want zij zwijgen ook, kun je er geen rekening mee houden. Dat gaat niet. Je denkt erover na, maar je weet het niet.'

Misdaadverslaggever John van den Heuvel van De Telegraaf werd al permanent beveiligd. Daar bovenop werd een paar weken terug ook nog een - achteraf onschadelijk gebleken - poederbrief bezorgd op de Haagse redactie van de krant.

Vastberaden

'We zijn verstandig, niet naïef, voorzichtig, maar ook vastberaden', zegt Jansen. Hij hoopt dat de situatie in 2019 beter wordt. 'Zeker John van den Heuvel, dat hij zich vrijer zal kunnen bewegen en dat wij gewoon ons werk kunnen blijven doen.'

Van de Kraats gaat dagelijks nog met een gerust hart naar zijn werk. 'Er wordt wat meer op ons gelet, dus prima. Het is elke dag nog leuk.'