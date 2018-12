Bijzondere kangoeroewoning op zelfbouwkavel in Noord

Samen met je ouders in één huis wonen. Daar zit niet iedereen op te wachten. Maar het kan ook een hele goede oplossing zijn. Op een zelfbouwkavel in Buiksloterham ontwierp architect Gus van Oppen een bijzondere woning: een kangoeroewoning. Zijn jonge gezin èn zijn schoonouders wonen nu samen onder één dak, maar wel ieder met een eigen opgang.

Drie generaties in één huis

Op de bovenste verdiepingen wonen grootouders Henk en Elly Oving in een toekomstbestendige woning, op de onderste verdiepingen wonen Gus en zijn jonge gezin. Een kangoeroewoning is een woonvorm die bestaat uit twee zelfstandige woningen die aan elkaar zijn gekoppeld, maar wel met elk een eigen voordeur.

Als mensen zorg nodig hebben, dan kan de kangoeroewoning een goede oplossing zijn. Zo’n woning biedt de mogelijkheid om langer zelfstandig te wonen en toch is er altijd hulp in de buurt. Vaak komen ouderen in de zorgwoning wonen, maar het biedt ook vaak een oplossing voor jongeren met een handicap die meer zelfstandig willen wonen.

In landelijke gebieden komt het vaker voor dat mensen een aanbouw maken voor zorgbehoevende familieleden. In steden is dat moeilijker, rondom Amsterdamse huizen is er immers weinig ruimte voor een extra woning. Een zelfbouwkavel bood architect Gus toch de mogelijkheid om een Amsterdamse kangoeroewoning te bouwen.

Mantelzorg

De kangoeroewoning in Buiksloterham is niet uit nood geboren. De schoonouders van Gus zijn niet hulpbehoevend, maar hun huis is wel met het oog op de toekomst ontworpen: drempelvrij met een lift en met brede doorgangen voor een eventuele rolstoel. Momenteel zijn het vooral opa en oma die helpen met de zorg voor de kleinkinderen. Grootvader Henk Oving: ‘Ja we fungeren nu ook een beetje als mantelzorg voor de kindertjes en dat gaat straks hopelijk ook andersom. Het is een soort win-winsituatie.’

Opschalen

Door de vergrijzing wordt het aantal hulpbehoevende ouderen groter. De vraag is of deze woonvorm op grotere schaal een oplossing zou kunnen bieden voor die zorgvraag en voor de eenzaamheid onder ouderen. Architect Gus van Oppen: ‘Dit zou schaalbaar kunnen zijn door in woongebouwen in ieder geval diverse woongroepen toe te staan. Door goed na te denken over de toekomstbestendigheid van woningen. Je hebt natuurlijk al genoeg voorbeelden van hoe studenten worden gecombineerd met senioren en dat dat ook leidt tot heel veel sociale cohesie en controle onder elkaar. Als je daar mee over na gaat denken is er gewoon heel veel mogelijk in die richting.’

