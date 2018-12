Gemeente: Geen uitstel van 'handhavingsproces' ADM-terrein

Het ADM-terrein moet volgens de gemeente vandaag gewoon leeg zijn. De brief van een comité van de Verenigde Naties zou geen verschil maken.

Dat laat een woordvoerder van het stadsbestuur weten, nadat juristen van de gemeente de brief vanochtend hebben bekeken. 'Het verzoek aan het comité van de VN leidt volgens het college niet tot vertraging of uitstel van het handhavingstraject'.

Overleg

De Raad van State bepaalde namelijk eerder al dat de bewoners het gekraakte terrein af moeten. 'Stap één in dat proces is dat ambtenaren het terrein op gaan om de situatie te bekijken en in overleg treden met de krakers', zegt de woordvoerder.

Het stadsbestuur heeft namelijk een 'sterke voorkeur' voor een handhavingstraject door ambtenaren, zonder optreden van de politie. 'Mocht handhaving niet leiden tot het vertrek van de krakers dan zal het terrein op een later moment ontruimd worden.'

Gratis

De bewoners van het ADM-terrein vinden de Slibvelden, het terrein in Noord waar ze van de gemeente gratis mogen wonen, geen goed alternatief. Ze stapten daarom naar een comité Verenigde Naties, dat de komende zes maanden het nieuwe terrein wil onderzoeken. Het stadsbestuur zegt dat de zorgen onterecht zijn.

'Volgens het college voldoet het terrein: Er zijn immers voorzieningen aangelegd, zoals elektriciteit, water en sanitair, en het terrein is opgehoogd', laat de woordvoerder weten. 'Het college merkt daarbij op dat aan gezinnen met kinderen het aanbod is gedaan om een huurwoning te betrekken.'

De bewoners lieten rond het middaguur in een persconferentie blijken niets voor een vrijwillig vertrek te voelen. Sterker nog, de bewoners die al naar Noord verhuisden zeggen weer terug te keren vanwege de brief van het VN-comité.