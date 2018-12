Kind gewond aangetroffen op Karspeldreef in Zuidoost

Een 14-jarige jongen is vanmiddag gewond aangetroffen op de Karspeldreef in Zuidoost na een melding van een steekincident.

Het incident gebeurde iets voor 15.00 uur ter hoogte van een kledingwinkel. De jongen is ter plekke in elkaar gezakt. Het slachtoffer is met hartslag overgebracht naar het ziekenhuis en wordt geholpen aan zijn verwondingen.

Een politiewoordvoerder sprak eerder van een steekincident, maar onderzoek moet nog uitwijzen of er ook daadwerkelijk is gestoken of dat de jongen op een andere manier is gewond geraakt. Volgens een omstander raakte de jongen gewond aan zijn buik.

Het was druk op de Karspeldreef toen het incident gebeurde. Meerdere ambulances en een traumateam werden opgeroepen om te assisteren.

Een omstander zegt dat het incident een onveilig gevoel geeft. Een ander meldt dat de sfeer de laatste tijd 'niet zo goed' is. 'Als ik een mes zou zien, zou ik rennen, want dan zou mijn leven in gevaar zijn', zegt een van de voorbijgangers.