Twee tieners aangehouden na bromfietsroof in Diemen

Een 24-jarige man in het Bergwijkpark in Diemen is afgelopen woensdag onder bedreiging van een vuurwapen van zijn bromfiets beroofd. Nog diezelfde avond heeft de politie twee jonge verdachten aangehouden.

De verdachten zijn twee Amsterdamse jongens van 15 en 16 jaar oud. Zij worden verhoord door de politie en hun exacte rol bij de straatroof zal worden onderzocht.

Vuurwapen

Het slachtoffer reed door het Bergwijkpark toen er plotseling twee jongens voor zijn bromfiets sprongen. Hij werd van zijn bromfiets getrokken en bedreigd met een vuurwapen. Vervolgens gingen de twee er met de bromfiets vandoor.

De politie vond de gestolen bromfiets even later in een steegje achter een woning in Zuidoost. In die woning troffen agenten een vuurwapen, boksbeugel en de sleutels van de gestolen bromfiets aan.

De twee verdachten waren niet aanwezig in het huis, maar meldden zich kort daarna op het politiebureau Bijlmermeer.