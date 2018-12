Zestig fietsen aangetroffen in box in West na advertentie op verkoopsite

Een 42-jarige Amsterdammer is aangehouden op verdenking van diefstal of heling van gestolen fietsen. De politie heeft bij een pdeudokoop in een boxruimte in West zestig fietsen aangetroffen

Nadat een slachtoffer van een fietsendiefstal zijn fiets herkende op een verkoopsite, nam hij niet contact op met de verkoper, maar met de politie. Agenten deden alsof ze de fiets wilden kopen en regelden een afspraak met de verdachte bij een boxruimte in West.

Toen de 'verkoper' de fiets uit de box haalde, zag de undercoveragent tientallen fietsen staan. Bij controle van het framenummer bleek dat dit de fiets van het slachtoffer was. Hierop is de Amsterdammer aangehouden op verdenking van diefstal of heling van de fiets.

De man is na verhoor vrijgelaten, maar blijft verdachte in deze zaak.