'Kaj Sierhuis verhuurd aan FC Groningen'

Kaj Sierhuis vertrekt van Ajax naar FC Groningen. Dat meldt De Telegraaf. De club huurt de spits, maar heeft een optie tot koop bedongen.

Bij de eerste wedstrijd van dit Eredivisieseizoen tegen Heracles stond Sierhuis nog in de basis. Daarna ging het bergafwaarts met de twintigjarige spits. Hij raakte geblesseerd en werd in de pikorde gepasseerd door Danilo Pereira. Als vierde spits had Sierhuis weinig zicht op speeltijd bij Ajax.

Degradatiestrijd

Als Sierhuis de medische keuring doorstaat, moet hij vanaf januari voor doelpunten gaan zorgen bij FC Groningen. De ploeg van trainer Danny Buijs vecht tegen degradatie. Mateo Cassierra, die vanaf het begin van het seizoen van Ajax werd gehuurd, kon daar niet voor zorgen. De Colombiaanse spits keert weer terug naar Ajax.

Mocht Sierhuis wél bevallen, dan kan FC Groningen de spits aan het eind van het seizoen definitief overnemen. Ajax heeft in dat geval een optie tot terugkoop.

Azor Matusiwa

Ook Azor Matusiwa vertrekt op huurbasis. De middenvelder gaat een halfjaar voor De Graafschap spelen. De twintigjarige Matusiwa debuteerde vorig seizoen, maar kwam dit jaar weinig tot spelen.