Tramverkeer Amstelveen enige tijd plat door technisch defect

Tussen Amstelveen en Amsterdam heeft vanavond enige tijd geen tramverkeer gereden wegens een technisch defect bij de halte Uilenstede. Lijn 5 en 51 deden geen enkele Amstelveense halte aan.

Vanaf de Van Hallstraat reed tramlijn 5 niet verder dan station Zuid. Lijn 51 reed via station Zuid door naar Isolatorweg. De problemen hielden tot 19.30 uur aan.

Wat de oorzaak van het technisch defect was, kan een woordvoerder van het GVB niet zeggen. 'Het is in ieder geval geen lekke band'. Er zijn geen pendelbussen ingezet.