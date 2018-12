Bewoners straf-azc betrokken bij 34 incidenten

Bewoners van de Extra Begeleidings- en Toezichtlocatie (EBTL) zijn het afgelopen jaar betrokken geweest bij 34 incidenten. Dat blijkt uit cijfers van de politie na vragen van raadslid Marianne Poot (VVD).

De EBTL werd in november vorig jaar geopend in een voormalig jeugdgevangenis bij Sloterdijk. Het speciale asielzoekerscentrum is voor asielzoekers die overlast veroorzaken. Al snel bleek dat de opvang weinig gebruikt wordt.

De gevreesde overlast voor buurtbewoners lijkt dan ook mee te vallen: volgens burgemeester Femke Halsema zijn er geen meldingen van overlast bekend. Ook drie omwonenden die tevens op de EBTL werken, geven aan geen overlast te hebben ervaren.

Lees ook: Weinig gebruikt 'aso-azc' kost 177.000 euro per asielzoeker

Wel zijn de bewoners van de EBTL betrokken geweest bij 34 incidenten, die elders in de stad plaatsvonden. Om wat voor incidenten het precies gaat, is niet duidelijk. Wel is duidelijk dat daar de politie bij op moest treden. Sinds de opening woonden er zo'n zeventig asielzoekers. Momenteel wordt de straf-azc door 23 mensen bewoond.