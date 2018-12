Vuurwerkbranche deelt bijna twee miljoen vuurwerkbrillen uit

De Nederlandse vuurwerkbranche wil oogletsel door vuurwerk uitbannen en geeft daarom bij iedere aankoop een gratis vuurwerkbril weg.

Dat meldt Stichting VuurwerkCheck. Het is een gezamenlijke actie van de Nederlandse importeurs en winkeliers. In totaal worden er bijna twee miljoen brillen weggegeven.

De afgelopen jaarwisseling zijn rond de 115 slachtoffers van een vuurwerkongeval behandeld aan een oogletsel op de spoedeisende hulp. Dit blijkt uit onderzoek van VeiligheidNL en de NOS. Volgens VuurwerkCheck kan dit vrijwel geheel voorkomen worden door het dragen van een vuurwerkbril als bescherming.

'Be Wise, Protect your Eyes'

Enkele jaren geleden is de vuurwerkbranche samen met VuurwerkCheck begonnen met de campagne 'Be Wise, Protect your Eyes'. Het doel van deze campagne is de consument bewust maken van gevaren en ze stimuleren om altijd een vuurwerkbril te dragen.

De branche verwacht dat het dragen van een vuurwerkbril bij vuurwerk een zelfde ontwikkeling meemaakt als het dragen van een skihelm bij het skiën. 'Binnen een paar jaar is een vuurwerkbril dan vanzelfsprekend en wordt oogletsel uitgebannen.'

De vuurwerkverkoop begint dit jaar op 28 december.