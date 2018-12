Handhavers markeren alle geparkeerde fietsen

Handhavers zijn deze maand gestart met het 'markeren' van alle fietsen in de stad.

Dat staat in een brief die aan bewoners is bezorgd. Door de markering, die waarschijnlijk via tiewraps gaat, kunnen handhavers zien of er op de fietsen is gefietst. Fietsen die in een rek binnen de ring A10 staan en langer dan zes weken ongebruikt zijn, krijgen dan een waarschuwingslabel.

In de brief staat dat de gemeente 'zoveel mogelijk fietsparkeerplekken beschikbaar wil houden voor actieve fietsers'. Wie op lange vakantie gaat of ziek is, wordt gevraagd de fiets binnen te zetten of buren of vrienden te vragen de fiets in de gaten te houden.

Weggehaalde fietsen kunnen binnen zes weken worden opgehaald in het fietsdepot van de gemeente.