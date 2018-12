Oud-kraker Khalid Jone blikt terug: 'Het was een zwaar jaar'

Samen met de We Are Here-groep trok Khalid Jone dit jaar krakend door de stad, maar uiteindelijk kreeg hij wel een verblijfsvergunning.

Jone kwam in 2002 vanuit Soedan naar Nederland. Hij kreeg hier geen verblijfsvergunning, maar vertrok niet. Samen met andere uitgeprocedeerde asielzoekers zat hij in de We Are Here-groep en kraakte hij meerdere panden. Ook voerde hij namens de groep het woord.

Moeilijke tijd

'Ik heb een zwaar jaar gehad, het is een moeilijke tijd geweest', zegt hij. 'Hoe vaak wij moesten verhuizen op korte termijn, de media-aandacht, de publieke en politieke acties... voor mij als woordvoerder was het ook echt een heftige tijd, want je moet steeds alles toelichten.'

De groep probeerde begin juni ook een bewoond pand aan de Weesperzijde te kraken. Jone zegt daar spijt van te hebben. 'Wat daar gebeurd is was niet de bedoeling, maar de frustratie was heel hoog. Veel van ons zijn getraumatiseerd, waardoor de emoties hoog opliepen.

Mooi moment

Ongeveer anderhalf jaar later kreeg Jone toch een verblijfsvergunning. 'Het was een mooi moment, een vrolijk moment maar tegelijkertijd ook verdrietig. Maar ook verdriet. Want ik heb een oplossing gevonden, maar andere mensen niet.'

Ook heeft hij inmiddels een huurwoning in West toegewezen gekregen. 'Een rustige buurt met een basisschool, een kinderspeelpaats. Een mooi gebied hier.'

In 2019 hoopt hij op 'geluk' en 'gerechtigheid'. 'En dat er een einde komt aan alle oorlogen. Want vluchten is niet makkelijk en de beslissing om te vluchten neem je niet zomaar.'