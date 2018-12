Ajax geeft contract aan beste FIFA-speler

Heb je altijd al voor Ajax willen spelen, maar ontbrak het je aan voetbaltalent? Dan is er nu een nieuwe kans want de club is op zoek naar de beste FIFA-speler van de wereld.

Ajax doet dat door middel van een online toernooi, zo is te lezen op de site van de club. Op winst van de virtuele krachtmeting staat niet zomaar een prijs: de nummer 1 van het toernooi krijgt een contract als zogenoemd 'ePlayer' bij Ajax. Bij dat contract hoort ook een coach en een eigen rugnummer.

Naast de hoofdprijs worden er tijdens het toernooi ook VIP-kaarten voor fysieke wedstrijden en wedstrijdshirts weggegeven. Aanmelden kan vanaf morgen, op 16 januari is de eerste virtuele wedstrijd.