Auto zwaar beschadigd door plofkraak Surinameplein

Door de explosie op het Surinameplein is vannacht ook een auto zwaar beschadigd geraakt.

De eigenaar woont in de buurt. Hij vreest dat hij de schade niet vergoed krijgt en dat hij de auto de komende tijd niet meer zal kunnen gebruiken.

Boodschappen

'Erg, vreselijk. Schrikken. Onverwacht ook. Ik wilde mijn boodschappen ook doen, maar dat kan nu niet meer', zegt hij. 'Het was een zeker een verkeerde plek om de auto neer te zetten.'

Hij hoorde de knal gisteren. 'Ik dacht dat het illegaal vuurwerk was. Maar later was er allemaal politie. De politie zei dat we niet mochten kijken, omdat er nog een ontploffing kon komen.'

Geen vuurwerk

'Ik zat rechtop in mijn bed, zoals een heleboel andere mensen in de buurt', zegt een andere bewoner. 'Je hoort heel vaak een klap, maar dit was iets anders. Ik dacht meteen, dit is geen vuurwerk.'

De daders zijn volgens de politie op scooters gevlucht, ze zijn nog niet opgepakt.