Paul Vugts en John van den Heuvel genomineerd voor Journalist van het Jaar 2018

Misdaadjournalisten John van den Heuvel en Paul Vugts zijn beiden genomineerd voor de titel Journalist van het Jaar 2018.

Van den Heuvel en Paul Vugts bedreigd

John van den Heuvel en Paul Vugts kwamen beiden veelvuldig in het nieuws dit jaar. In november werd bekend dat Van den Heuvel niet meer mocht aanschuiven bij RTL Boulevard. Dit vanwege de dreiging van een aanslag.

Lees ook: Misdaadjournalist Paul Vugts leeft weer zonder zware beveiliging

Ook Vugts kreeg veel dreigementen aan zijn adres. De misdaadreporter van Het Parool zat daarom maandenlang ondergedoken in een safehouse en kon niet zonder zware beveiliging over straat. In september maakte Vugts bekend dat hij weer 'zelfstandig' door de stad kon fietsen.

Lees ook: John van den Heuvel mag door dreiging niet meer naar studio Boulevard

'Zij maakten zij journalistieke topproducties'

De winnaars worden bekend gemaakt op donderdag 14 februari 2019 tijdens een bijeenkomst in het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Het is de dertiende keer dat de prijs voor Journalist van het Jaar wordt uitgereikt. De jury spreekt lovend over de misdaadjournalisten. 'In zeer moeilijke omstandigheden waarbij hun persoonlijke veiligheid in gevaar was, werkten zij door en maakten zij journalistieke topproducties.'