Rooftoeristen stelen direct na landing peperdure fles cognac op Schiphol

Agenten hebben gisteren twee zakkenrollers gepakt nadat zij urenlang in het centrum waren gevolgd door het Prioteam van de politie. De mannen bleken in het bezit van ruim zevenhonderd Chinese Yuan (zo'n negentig euro) en een zeer exclusieve fles cognac ter waarde van drieduizend euro.

Agenten kregen een melding van twee zeer net geklede mannen die zich verdacht gedroegen in de Leidsestraat, schrijft de politie op Facebook. Ze liepen tientallen winkels en restaurants binnen, maar kochten er uiteindelijk niets.

Bij binnenkomst trok een van de mannen telkens zijn jas uit en nam plaats achter mensen die een jas of tas over de stoelleuning hadden liggen. De man legde zijn jas dan over de tas of hield hij tegen de jas aan, zodat omstanders zijn handelingen niet zagen.

De andere verdachte ging elke keer naast zijn handlanger staan of zitten, hield een oogje in het zeil en schermde de handelingen af. Uiteindelijk bezocht het duo ruim twintig restaurants en winkels waarbij vijf pogingen zakkenrollerij en een winkeldiefstal van twee horloges werden waargenomen.

Direct na landing

Na het doorzoeken van hun kleding en hotelkamer trof de politie de Chinese Yuans en de peperdure fles cognac aan. De Chinese Yuans bleken eerder te zijn gestolen van een Chinees die op het Damrak in een restaurant had gegeten. De fles dure cognac bleek van een drankwinkel op Schiphol afkomstig te zijn. De mannen hadden deze net na de landing in Nederland buitgemaakt.

In totaal moeten de twee verdachten zich voor tenminste acht misdrijven tegenover de rechter verantwoorden. Beide verdachten komen internationaal voor wegens zakkenrollerij.