Vuurwerkverkoop weer van start: 'Extra veel besteld want misschien wel laatste keer'

Vuurpijlen en grondbloemen, vanaf vandaag zijn ze weer te koop bij de vuurwerkwinkels in de stad. Drie dagen lang mag er vuurwerk verkocht worden.

Dit jaar is dat vrijdag de 28ste, zaterdag de 29ste en maandag de 31ste. Op zondag mag er geen vuurwerk verkocht worden. Afsteken mag pas vanaf maandagavond.

Vanaf volgend jaar wil het stadsbestuur dat grote delen van de stad vuurwerkvrij worden. Nu kunnen er al pakketten worden aangevraagd bij de gemeente om je buurt op eigen initiatief vuurwerkvrij te maken. Toch stonden er vanochtend tientallen mensen in de rij bij vuurwerkwinkel Klarenbeek op de Amstelveenseweg: 'Ik vind het heel erg leuk, voor een dag vind ik het niet erg. Die mensen hoeven voor een dag niet te zeuren'.

'We hebben extra veel besteld, omdat het misschien wel de laatste keer is', zegt een ander. Volgens eigenaar Jan Klarenbeek wordt het grote vuurwerk het meest verkocht: 'Siervuurwerk, compound, het nieuwe vuurwerk, waardoor je wat grotere cakes hebt. Dat geeft waanzinnig mooie effecten en het is leuk om te kijken, harde knallen'.