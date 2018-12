Herdenking voor bij verkeersruzie omgekomen Ronald en Selena

De twee motorrijders die omkwamen bij het ongeluk op de A10 waaraan een verkeersruzie vooraf ging, worden woensdagavond 2 januari tijdens een herdenkingsbijeenkomst in buurtcentrum Ru Paré Community in Nieuw-West herdacht.

Ronald Dooper (44) uit Wormerveer en de Amsterdamse Selena Jance (34) waren toegewijde socialisten, schrijven hun vrienden op socialisme.nu.

'De afgelopen dagen lieten talloze organisaties en individuen berichten achter over het plotselinge verlies van Ronald en Selena. Dit was hartverwarmend. De indrukwekkende reeks mooie, warme verdrietige en strijdbare reacties op hun dood geven een idee van de omvang van ons verlies', zo staat te lezen.

Vakbond

Ronald werkte in het VU Medisch Centrum en zette zich in als vakbondslid op de werkvloer. Selena was actief binnen de vakbeweging, eerst binnen FNV Horeca en later bij Young & United en The Riders Union, waar zij haar collega fietsbezorgers probeerde te organiseren.

Bij de herdenkingsbijeenkomst willen de vrienden zichtbaar maken wat Ronald en Selena voor de verschillende bewegingen hebben betekend en hen een laatste eer bewijzen. 'Omdat Ronald en Selena zullen voortleven in de strijd en omdat we in ons verdriet daarom niet moeten vergeten om elkaar juist nu op te zoeken en vast te houden.'

Verkeersruzie

Ronald en Selena kwamen zondag op de A10 om het leven bij een verkeersruzie. Het tweetal zou een automobilist hebben afgesneden die door de actie schrok en tegen de vangrail aanreed. Daarop zou hij de achtervolging hebben ingezet, waarbij hij meerdere keren op de motorrijders zou hebben ingestuurd. Bij de laatste keer insturen kwam het duo ten val.

De 52-jarige automobilist uit Krommenie zit nog vast en wordt verdacht van doodslag.