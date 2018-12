Amsterdam in 2018: 'Het nachtleven heeft me ontzettend veel geleerd'

AT5 werpt deze week vanuit het Moco Museum een blik op het afgelopen jaar. Hoe beleefde Amsterdammers 2018? Wat was het belangrijkste nieuws? En hoe is de stad het afgelopen jaar veranderd?

In de vierde aflevering zijn nachtburgemeester Shamiro van der Geld en voetbaljournalist Henk Spaan te gast.



Nouri

Met Henk Spaan gaat het, uiteraard, over Ajax en alles wat nog komen gaat. Een dubbele Champions League-ontmoeting met Real Madrid ('mooie tegenstander') bijvoorbeeld. Maar voor Spaan was 2018 ook het jaar waarin hij een boek presenteerde over Abdelhak Nouri. 'Een rare, beetje nerveuze dag. Normaal is een presentatie een feestelijke dag. Maar dit is geen feestelijk boek natuurlijk.'



Nachtleven

De grens tussen feestelijke en serieuze gebeurtenissen werd in 2018 ook vaak gevonden door de kersverse nachtburgemeester van Amsterdam. 'Doordeweeks is het vroeg op en ben ik tussen 's ochtends altijd scherp genoeg om met beleidsmakers om tafel te zitten', vertelt Shamiro van der Geld. 'Het nachtleven vertegenwoordigen is prachtig. Want het nachtleven heeft mij veel gegeven en geleerd. Mensen accepteren zoals ze zijn, zelf dingen ontdekken en leren bijvoorbeeld.'

Amsterdam in 2018

