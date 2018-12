VVD stuurt aan op snelle ontruiming ADM-terrein

Marianne Poot, gemeenteraadslid van de VVD, vindt dat het ADM-terrein zo snel mogelijk moet worden ontruimd. Ze heeft een spoeddebat aangevraagd omdat de overgebleven bewoners op het terrein 'geen aanstalten maken' om te vertrekken.

Volgens het raadslid willen de eigenaren van het ADM-terrein spoedig beginnen met de ontwikkeling van het terrein en gooit een vertraagde ontruiming roet in het eten. Het college heeft een sterke voorkeur voor een handhavingstraject door ambtenaren, zonder optreden van de politie.

Lees ook: Handhavers tegengehouden door ADM-bewoners: 'We maken een nieuwe afspraak'

Hoewel handhavers van de gemeente gisteren geen toegang kregen tot het terrein, lukte hen dat vandaag wel. Ze hebben een inspectie uitgevoerd en de overgebleven bewoners een brief overhandigd. Daarin wordt hen opnieuw uitgelegd hoe de procedure werkt en wordt hen opnieuw gevraagd vrijwillig het terrein te verlaten.

In de brief wordt ook ingegaan op het verzoek van het comité van de Verenigde Naties. Die verzochten de gemeente om een eventuele ontruiming met een half jaar uit te stellen. Het comité is door het ministerie van Buitenlandse Zaken inmiddels geinformeerd en uitgelegd dat de alternatieve locatie, de slibvelden in Noord, volgens het college voldoet aan de eisen.

Lees ook: VN-comité vraagt gemeente te wachten met ontruiming ADM-terrein

Culturele vrijplaats

Het ADM-terrein, gelegen in het Westelijk Havengebied, werd in 1997 gekraakt. Het gebied werd een culturele vrijplaats en werd populair onder krakers.