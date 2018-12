14-jarige jongen aangehouden voor neersteken leeftijdgenoot Karspeldreef

De politie heeft vandaag een 14-jarige jongen aangehouden naar aanleiding van een steekincident op de Karspeldreef in Zuidoost. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag. Bij het incident raakte een jongen van veertien gewond.

De verdachte werd vanmiddag rond 14.15 uur aangehouden na onderzoek van de recherche. Het steekincident gebeurde gisteren rond 15.00 uur ter hoogte van kledingwinkel Zeeman. Het slachtoffer zakte na het incident op straat in elkaar.

Lang bleef onduidelijk of het slachtoffer inderdaad door een steekincident gewond was geraakt. Het slachtoffer ligt nog ter behandeling in het ziekenhuis. De verdachte zit nog vast voor verhoor.