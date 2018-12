Verhuiswagens voor de ambtswoning

De verhuizing van burgemeester Femke Halsema naar de ambtswoning aan de Herengracht in het Centrum lijkt begonnen.

Vanochtend stond er een verhuisbedrijf voor de deur en werd er een boxspring naar boven getild. Halsema woont nu in de Transvaalbuurt. Ze zei deze zomer dat ze later dit jaar met haar gezin zou verhuizen naar de ambtswoning. Wel waren er in eerste instantie twijfels, onder meer omdat er weinig groen voor de hond zou zijn.

Gezellig

In een interview met de site van de gemeente liet ze vorige week weten zich te verheugen op de verhuizing. 'Mijn twee tienerkinderen hebben opeens in de gaten dat ze straks om de hoek van Pathé en van het Rembrandtplein wonen. Ikzelf verheug me op het wonen op één verdieping met ons allen, de bovenste, dat vind ik gezellig.'

Hoewel het pand gemeentelijk bezit is, betaalt ze wel huur. 'De ambtswoning is niet gratis overigens, ik betaal een flinke huurprijs. Dat mag best gezegd worden.'

Ontvangstruimtes

Het pand, ook wel Huis met de Kolommen genoemd, werd in 1671-1672 gebouwd voor Paulus Godin, koopman en bewindhebber van de West-Indische Compagnie. Op de eerste en tweede verdieping zijn diverse ontvangstruimtes. Op de derde verdieping zijn de privévertrekken.

De ambtswoning is dit jaar gerenoveerd, onder meer omdat er asbest was gevonden.