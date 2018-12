Eerste BBB 24 uur open: 'Nu kunnen we ons richten op de toekomst'

Sinds maandag telt Amsterdam drie Bed-Bad-Broodvoorzieningen die 24 uur per dag open zijn. Want in navolging van de opvang in de Der Kinderenstraat, heeft de gemeente besloten ook de BBB's in de Schuitenhuisstraat en Walborg overdag open te houden.

In november werd bekend dat de stad een akkoord heeft bereikt met het Rijk over de financiering van een pilot voor een 24-uursopvang van in totaal 500 ongedocumenteerden. Vanaf nu kunnen er dus mensen ook overdag bij deze locaties aanbellen. Volgens Hans-Peter Nijman, een van de begeleiders, zijn er niet ineens grote hordes mensen aan komen kloppen. 'Vorige week vrijdag hadden we hier 101 mensen in onze opvang en vandaag hebben we er ook 101.'

Gevlucht

Hidaya is één van de ruim honderd asielzoekers die momenteel verblijven in deze Bed-Bad-Broodopvang in Buitenveldert. Zij moest vluchten uit Oeganda vanwege haar geaardheid en hoopt hier een nieuw leven op te kunnen bouwen. Het feit dat zij nu ook overdag onderdak heeft is volgens haar cruciaal.

'Hiervoor lag je focus altijd op waar je alle uren van de dag moest doorbrengen. Nu kunnen we ons richten op wat ons de volgende dag te wachten staat en hoe we onze toekomst willen invullen.' Voor Hidaya is het nog niet zeker of zij een verblijfsvergunning krijgt, maar mocht dat doorgaan weet ze al precies wat ze wil gaan doen: 'Ik wil graag software-engineering studeren en ik hoop in de toekomst één van de beste woordvoerders te worden voor ongedocumenteerden.'

Het is de bedoeling dat in juli 2019 meerdere 24-uursopvangcentra geopend worden voor in totaal vijfhonderd asielzoekers. Zij moeten dan ook leefgeld en maatschappelijke en juridische begeleiding krijgen. De huidige drie opvanglocaties zijn bedoeld om mensen ook tot die tijd 24 uur per dag beschutting te bieden.