Amsterdam ook dit jaar weer moordhoofdstad

Amsterdam behoudt de twijfelachtige eer als moordhoofdstad. In 2018 werden er in de stad veertien mensen van het leven beroofd. Dat is meer dan in elke andere Nederlandse stad.

Dat blijkt uit de Moordatlas dat alle moorden in Nederland bijhoudt. In totaal kwamen vijftien mensen in de stad om het leven door geweld, waarvan een door een politiekogel.

Rotterdam staat op de tweede plek. Daar werden dit jaar twaalf mensen vermoord. Landelijk werden 108 mensen van het leven beroofd.

Minder moorden dan vorig jaar

Het aantal moorden in de stad is wederom lager dan een jaar eerder. In 2017 werden er zestien mensen in Amsterdam vermoord. In 2016 waren dat er 24.

Twintig procent van de liquidaties in Amsterdam

Landelijk werden er zestien liquidaties gepleegd, waarvan drie in Amsterdam. Daarmee werd ongeveer twintig procent van alle liquidaties in de stad gepleegd.

Een dieptepunt was de moord op de onschuldige stagiair Mohammed Bouchikhi. Ook de moord op Raymildo Landveld en Gondilio Lowland uit Zuidoost schokten de stad.