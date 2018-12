Glühweinborrel voor Amsterdamse zwerfkatten: 'Ik hou zelf niet van katten'

In het kader van de kerstgedachte maakten Laurens en Melle grote pannen met glühwein om zo donaties op te halen voor Stichting Amsterdamse Zwerfkatten.

Dat moeten wel kattenliefhebbers zijn zou je denken. Maar nee, de organisatoren van de borrel zijn beiden allergisch. En ook de bezoekers zijn geen groot fan van de beesten.

'Ik heb een beetje een haat-liefdeverhouding met katten', zegt een van hen. 'Ik vind het doel niks. Ik heb zelf niks met katten, maar de glühwein is wel lekker.. Ik heb er ook al drie op', zegt de moeder van een van de mannen.

Dat weerhield ze niet om deze glühweinbijeenkomst te organiseren. 'We hadden negentig flessen wijn over en daar wilden we wat mee doen. We wilden iets wat dichtbij Amsterdam was en toen kwamen we bij Stichting Amsterdamse Zwerfkatten uit. Kater voor een kater, dat is de slogan. Zo kwamen we eigenlijk op het idee.'

Ondanks dat de mannen waarschijnlijk zelf niet snel een kat in huis zullen nemen, hebben ze wel al ruim 70 euro opgehaald om de stichting een handje te helpen.