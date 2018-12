Amsterdam in 2019: het leven in de stad wordt nog duurder

Amsterdam staat in veel lijstjes al bovenaan als het gaat om hoe duur het leven in de stad is. Volgend jaar gaat het wonen in de stad allemaal nog wat meer kosten, onder andere door een verhoging van de gemeentelijke belastingen. Een overzicht.

Het was een van de meest opvallende maatregelen uit het coalitie-akkoord deze lente. De onroerendezaakbelasting (ozb) stijgt eenmalig met twee procent op 1 januari. Ook wordt de ozb vanaf volgend jaar gecorrigeerd met de inflatie. De belasting moet betaald worden door ei­ge­na­ren van wo­nin­gen en ei­ge­na­ren en huur­ders van be­drijfs­pan­den en ga­ra­ges. Hoeveel de stijging per huishouden precies gaat zijn, hangt van individuele situaties af.

De zogeheten roe­ren­deruim­te­be­las­ting stijgt net zo hard als de ozb. Ei­ge­na­ren van woon­bo­ten, woon­wa­gens, be­drijfs­vaar­tui­gen en ki­os­ken betalen deze belasting.

Ook de afvalstoffenheffing in de stad gaat flink omhoog. Een eenpersoonshuishouden betaalde in 2018 nog 235 euro per jaar voor onder andere het ophalen van huisvuil. Volgend jaar stijgt dat bedrag naar 276 euro (2019). Meerpersoonshuishouden gaan 368 euro betalen volgend jaar. Dit jaar was dat nog 313 euro. Ook de rioolheffing stijgt iets. Volgend jaar moet je daarvoor 131,12 euro aftikken, dat is ruim vijf euro meer dan dit jaar.

Bedrijfsvuil

Ook bedrijven gaan het beleid van het huidige college merken. Zo stijgt het reinigingsrecht. Dit is een belasting voor bedrijven die niet meer dan negen zakken bedrijfsvuil per week laten ophalen door de gemeente. Voor negen zakken per week betaal je in 2019 jaarlijks 759 euro, dit jaar was dat 662 euro.

De gemeente verhoogt ook de toeristenbelasting in 2019 naar zeven procent. Nu is dat binnen de ring nog zes procent en daarbuiten vier procent. Ook mensen die met de auto de stad vanaf volgend jaar willen bezoeken, zullen dat volgend jaar gaan merken. De parkeertarieven stijgen namelijk in Amsterdam.

Het leven in de stad wordt niet alleen duurder vanwege de gemeentelijke belastingen. Ook stijgt vanaf 1 januari bijvoorbeeld het het lage btw-tarief van 6 naar 9 procent. Dit heeft invloed op onder andere boodschappen, consumpties in cafés, boeken en tijdschriften, bloemen en bezoekjes aan de kapper.

Inkomstenbelasting

Tegenover deze btw-verhoging staat wel weer een verlaging van de inkomstenbelasting. Het tarief van de tweede en derde schijf (bruto-inkomen tussen de 20.000 en 68.500 euro) gaat omlaag van 40,85 naar 38,10 procent. Een persoon met een bruto-inkomen van 35.000 euro per jaar gaat er daardoor 380 euro per jaar op vooruit.