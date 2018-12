Stunt van Friezen: letters I Oosterstreek op het Museumplein

Midden in de nacht vertrekken en zeker twee uur in de auto doorbrengen. Maar met resultaat: op het Museumplein staan weer letters. Niet het vertrouwde I Amsterdam, maar I Oosterstreek. Oosterstreek? Ja, een dorpje in Friesland.

Het gaat om een stunt van oudejaarsvereniging D'olde Togers uit het dorp met amper 500 inwoners. De letters konden een paar uur blijven staan, daarna moesten ze weer worden verwijderd van de politie.

Annexatie

Met de stunt wil de vereniging Amsterdam 'annexeren'. 'Oosterstreek is niet zo groot', zegt Jeroen Hessels voorzitter van de vereniging. 'We dachten, hoe kunnen we ons dorp wat groter en bekender maken? Nou, door Amsterdam op deze manier te claimen.'

Citaat. “#Amsterdam kan nog wat leren van #Oosterstreek. Bij ons kent iedereen elkaar, helpen we elkaar, is er wat minder verkeer, lopen er minder toeristen rond en zijn de huizen betaalbaar.”



Volgens hem kan Amsterdam nog wat leren van Oosterstreek. 'Bij ons kent iedereen elkaar, helpen we elkaar, is er wat minder verkeer, lopen er minder toeristen rond en zijn de huizen betaalbaar. We hebben met het hele dorp dit jaar een oude kroeg opgekocht dat het dorpshuis gaat worden.'

De letters, gemaakt van purschuim, komen na vandaag ergens in het dorp te staan.

HUH

Het is niet de eerste keer dat er nieuwe letters op het Museumplein opduiken. Kort na het verwijderen van het I Amsterdam-logo begin deze maand, plaatste een ontwerper de letters HUH. Die bleven enkele uren staan.