Kajsa Ollongren sluit gooi naar lijsttrekkerschap niet uit

Minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren zegt niet bij voorbaat nee tegen het lijsttrekkerschap van D66. 'Ik heb nog nooit iets uitgesloten in het leven', zegt de oud-wethouder daarover in De Telegraaf.

Na het vertrek van partijleider Alexander Pechtold in oktober werd Rob Jetten de nieuwe fractievoorzitter van de sociaalliberalen. Dat betekent niet dat hij automatisch D66-lijsttrekker zal zijn bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen. Ollongren zou een van de kanshebbers kunnen zijn voor de eerste plek op de kieslijst.

Pechtold noemde haar eerder al eens als toekomstig partijleider. 'Oh ja? Dat zien we dan wel tegen de tijd dat er weer verkiezingen zijn', zegt Ollongren vandaag in De Telegraaf. 'Ik ben er nooit zo mee bezig. We hebben allemaal onze positie op het veld. Tegen de tijd dat er weer een volgende wedstrijd komt - verkiezingen - zien we verder.'

Voordat zij minister werd, was Ollongren wethouder en loco-burgemeester in Amsterdam. Als zij lijsttrekker wordt voor D66 zou het de eerste keer sinds 2006 zijn dat kiezers daadwerkelijk op haar kunnen stemmen. Een andere Amsterdamse D66'er die vaak genoemd wordt als nieuwe partijleider is Jan Paternotte.