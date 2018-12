Hennepplantage ontdekt tijdens woningbrand Osdorp

Bij het blussen van een brand in een woning aan de Jan Ligthartstraat in Osdorp heeft de brandweer een hennepplantage gevonden. Vermoedelijk is de brand aangestoken.

Beelden: Martin Damen

De brand ontstond net voor middernacht op de begane grond. De bewoner was op dat moment thuis. De wietplantage werd op de eerste en tweede verdieping aangetroffen.

Flesje

Volgens een getuige lag er een plastic flesje voor het huis waar mogelijk een brandbare vloeistof in heeft gezeten. De brand kon snel worden geblust, maar de schade in het huis is aanzienlijk.

Waarom de brand zou zijn aangestoken, is niet duidelijk. Wel zegt een getuige dat enkele weken geleden ook de ramen al waren ingegooid. De bewoner krijgt hulp bij het zoeken van vervangende woonruimte.