Meeste expats EMA gaan voor woning buiten de stad

Medewerkers van het Europese medicijnagentschap EMA wonen liever in Den Haag dan Amsterdam. Van de eerste 67 werknemers die naar Nederland verhuisden, kozen er slechts 12 voor de hoofdstad.

Dat blijkt uit een rapportage van de gemeente, waarover Het Parool bericht. Het EMA verlaat Londen vanwege de 'brexit' en neemt een kleine 700 medewerkers mee. Ze nemen ook hun gezin mee, waaronder zo'n 470 kinderen. Dat maakt de beschikbaarheid van Engelstalig onderwijs een belangrijke factor bij het vinden van een woning.

Van de eerste 67 pioniers kozen vijftien voor Den Haag, waar ruim de helft van de meeverhuizende kinderen een plekje op school vond. Twaalf EMA'ers kozen voor Amsterdam, vijf voor Amstelveen. In totaal wonen 43 medewerkers in de provincie Noord-Holland, van wie zeven bijvoorbeeld in Alkmaar.

Komend jaar komen nog eens 600 medewerkers van het EMA naar Nederland. Het is nog niet bekend waar zij gaan wonen. Ondanks het gebrek aan enthousiasme bij de EMA'ers, neemt het aantal expats de laatste jaren wel fors toe in de stad.