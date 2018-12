Ajax-directeur beschuldigd van ongewenste intimiteiten

Rutger Arisz, sinds twee jaar operationeel directeur van Ajax, zou zich hebben misdragen in het nachtleven van Athene. Er wordt gesproken over 'ongewenste intimiteiten'.

Dat blijkt uit een brief die in handen is van De Telegraaf. Na de Champions League-wedstrijd tegen AEK Athene vorige maand, was Arisz op stap met zakelijke relaties. In een dronken bui zou hij leden van de businessclub hebben opgetild 'met een worstelgreep die pijnlijk en niet plezierig was'.

De krant schrijft dat meerdere personen vertelden dat zij hier niet van gediend waren, waaronder een medewerker van sponsor ABN Amro. Maar Arisz ging volgens hen gewoon door met zijn 'wangedrag'. Businessclubleden voelen zich bovendien in de steek gelaten door Arisz op het moment dat er rellen uitbraken in het stadion. Arisz zou zichzelf in veiligheid hebben gebracht, en liet de sponsoren en zakenrelaties aan hun lot over.

Ajax bevestigt het een en ander in een reactie aan De Telegraaf. 'Rutger Arisz geeft toe die avond te veel te hebben gedronken en dat hij in de euforie van het bereiken van de laatste zestien wellicht mensen te stevig heeft omhelsd en beetgepakt. Hij laat weten dat het niet zijn bedoeling was hier mensen mee te kwetsen en zal persoonlijk zijn verontschuldiging aanbieden bij de betrokkenen', aldus de club.