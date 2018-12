Honden krijgen mogelijk meer vrijheid op Museumplein

Stadsdeel Zuid gaat kijken naar een gedoogbeleid voor loslopende honden op het Museumplein. Baasjes zijn het 'agressieve handhavingsbeleid' zat.

Officieel mogen honden niet van de lijn op het Museumplein. Laten eigenaren hun huisdier toch rondrennen op het enorme grasveld, dan riskeren ze een boete. En dat terwijl er op het Museumplein wel volop ruimte is voor andere druktemakers, zoals toeristen en mensen die sport leuk vinden.

Lees ook: Duizend bewoners vragen om schaatsbaan in Zuidoost

'Er zijn maar weinig plekken in de stad waar je 's ochtends in alle rust je hondje even kan laten rennen', stelt Veronic Sijstermans. Zij diende een plan in bij de digitale ideeënbus van de gemeente, waarin ze voorstelt loslopende honden te gedogen op het Museumplein. Volgens Sijstermans zijn er maar weinig alternatieven rond het plein. De veldjes in het Vondelpark en Sarphatipark zouden te klein zijn, te druk of te onveilig.

Mensendrollen

'Drugsgebruikers doen er hun behoefte en zeker in de winter is het er donker en onveilig in de vroege ochtenduren en aan het einde van de dag', meent Sijstermans. Wat haar betreft hoeft het gedoogbeleid alleen 's ochtends en 's avonds te gelden, als het minder prettig is in een donker park.

Omdat haar voorstel afgelopen maand op de steun van 156 andere Amsterdammers kon rekenen, gaat de stadsdeelcommissie haar plan binnenkort bespreken.