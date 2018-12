Vuurwerk barst los in brandende auto, bestuurder ontsnapt

In Amstelveen is vanochtend een auto volledig uitgebrand. Dat leverde flinke, zwarte rookwolken op.

Rond kwart voor elf vloog de auto in brand op het Bolwerk, vlakbij het hoofdkantoor van KLM. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde.

Volgens een getuige was de auto aan het rijden toen er brand onstond. De automobilist kon zichzelf in veiligheid brengen. Omdat er vuurwerk in de auto lag, liep het brandje volledig uit de hand. Omstanders hoorden twee harde knallen.