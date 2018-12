Waarom Amsterdam naar Oosterstreek moet komen? 'Nou, poeh, dat is nog moeilijk'

De politie kwam meteen poolshoogte nemen toen een groep Friese jongeren 's nachts de letters I Oosterstreek op het Museumplein zette. Maar de verwachte reprimande bleef uit. 'De agenten vonden het wel mooi en wilden zelfs met ons op de foto.'

De oudejaarsvereniging uit het Friese dorp met amper 500 inwoners, vertrok 's nachts om 1 uur uit het dorp met auto en aanhanger. Vier uur later kwamen ze op het Museumplein uit en zetten ze het logo neer. 'De letters I Amsterdam zijn weg, dat betekent dat dit plekje niet geclaimd is. Dus we dachten, dan kunnen wij dat doen', zegt voorzitter Jeroen Hessels.

Google Maps

Met de stunt vraagt Hessels ook aandacht voor de problemen in het dorp. Het loopt leeg, er zijn weinig winkels en er is maar één kroegje. 'Ik denk dat Oosterstreek vandaag het meest gezochte plaatsje op Google Maps is. We hebben het in ieder geval op de kaart gezet.'

Overigens is het niet makkelijk om te zeggen waarom het Friese dorp een bezoek zeker waard zal zijn, zo blijkt. 'Waarom Amsterdammers naar Oosterstreek moeten gaan? Nou, poeh. Dat is nog moeilijk.' En dan: 'Omdat ze dan deze letters nog kunnen bewonderen.'