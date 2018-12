Felblauwe stroken en nieuwe borden moeten snorfietsers de rijbaan op sturen

Of het mooi is? Daar kan je over discussiëren. Het is in ieder geval wel duidelijk. Op de fietspaden komen tijdelijke felblauwe stroken om snorfietsers naar de rijbaan te begeleiden.

Vanaf 8 april zijn de snorfietsers op de meeste fietspaden binnen de ring niet meer welkom. Dan moeten ze met helm de rijbaan op. Om de nieuwe regels duidelijk te maken, komt de gemeente met verschillende maatregelen.

Lees ook: Snorfietsers moeten vanaf april verplicht de rijbaan

Nieuwe borden

Naast de aangekondigde informatiecampagnes en het inzetten van verkeersregelaars in de eerste twee maanden, komen er dus helderblauwe rijstroken. Die zijn tijdelijk. Ook worden nieuwe verkeersborden geplaatst. Zo moeten de snorfietsers precies weten waar ze de rijbaan op moeten, is de gedachte.

Behalve de snorfietsers, worden ook automobilisten en ander verkeer met nieuwe borden gewaarschuwd.