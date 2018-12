Groep demonstranten is dieren in circusshow Carré helemaal beu

Een handjevol demonstranten protesteert vandaag voor theater Carré tegen het gebruik van dieren door het Kerstcircus. Ze hebben grote zwarte vlaggen en kartonnen borden bij zich.

In Carré staat sinds 20 december tot 6 januari het Kerstcircus op het programma. Het is de 34ste editie van het circus. In de show moeten naast acrobaten, moeten ook verschillende paarden en honden op commando trucjes doen.

Dat is tegen het zere been van een aantal demonstranten. Hoewel er al een verbod is op wilde dieren in het circus, willen zij dat er helemaal geen dieren meer in een circusshow worden gebruikt. Via borden met de teksten als 'End the saddest show on earth' maken ze hun boodschap duidelijk aan theaterbezoekers en voorbijgangers.