ADM'ers niet gelukkig met aangeboden plek: 'Overal ligt modder'

De gemeente investeerde er honderdduizenden euro's in, toch zijn ADM'ers niet erg te spreken over de nieuwe voor hen gecreëerde woonplek op de slibvelden in Noord. 'Je kan hier niet echt wonen, het is hier niet fijn.'

Eerste Kerstdag moest het al meer dan 20 jaar gekraakte ADM-terrein leeg zijn, maar nog altijd verblijft daar een grote groep bewoners. Enkele ADM'ers zijn al wel verhuisd naar de door de gemeente aangewezen en gereedgemaakte plek op het terrein van de voormalige waterzuivering in Noord.

Minder groen

In vergelijking met het ADM-terrein zijn de slibvelden kleiner, zijn er geen bomen en is het een stuk minder rustig door de naastgelegen snelweg. 'Ik heb een decibelmeter op zak en net sloeg hij uit tot 70 decibel', aldus één van de bewoners. 'Het is winter, het is grauw. Het ziet er vreselijk uit, overal ligt modder', zegt een ander. Ook de door de gemeente geplaatste voorzieningen zijn volgens de bewoners erg karig. 'De gemeente heeft sanitair geplaatst. Er moet nog wat van gemaakt worden, maar veel zal aan ons zelf liggen. Het is wel erg minimaal.'

Tonnen geïnvesteerd

De gemeente heeft enkele honderdduizenden euro's uitgetrokken om het terrein bewoonbaar te maken. Het veld is opgehoogd, en water, elektra en sanitaire voorzieningen zijn aanwezig. Daarmee voldoet het aan alle eisen. Ook heeft de gemeente woonruimte aangeboden aan de gezinnen met kinderen en biedt de GGD zorg aan wie dat nodig heeft. Wethouder Kock zei daar eerder over: 'Een stad is dynamisch. Dingen komen en dingen gaan. De ADM-bewoners hebben er twintig jaar gezeten en nu is het moment gekomen om weg te gaan. Dat kan niet anders.'



Ontruiming gaat door

De ADM'ers hadden nog hun hoop gevestigd op het mensenrechtcomité van de Verenigde Naties, dat een verzoek deed om de ontruiming een half jaar uit te stellen. Maar daar geeft de gemeente geen gehoor aan. Er is vrijdagavond een brief uitgereikt aan de bewoners op het ADM-terrein met nogmaals het verzoek het terrein te verlaten. 'Er is een ruime overgangssituatie gecreëerd van vijf maanden en de slibvelden zijn al vanaf 1 november voor u beschikbaar', zo staat er in de brief. 'Het college gaat er nu vanuit dat u meewerkt aan een vrijwillig en spoedig vertrek.'

De VVD heeft een spoeddebat aangevraagd omdat de overgebleven bewoners op het terrein 'geen aanstalten maken' om te vertrekken. Het is nog niet duidelijk wanneer het terrein ontruimd gaat worden, mochten de bewoners geen gehoor geven aan de oproep van de gemeente.