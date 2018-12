Buurtbewoners Floradorp druk bezig met voorbereidingen vreugdevuur

Na maandenlang getouwtrek tussen buurtbewoners en de gemeente is besloten dat het nieuwjaarsvuur van Floradorp toch door mag gaan. De organisatie is druk bezig met het voorbereiden van de kerstboomverbranding.

De voorbereidingen zijn al in volle gang, er moet een grote hoeveelheid hout naar de juiste plek versleept worden.

'We hebben een heleboel pallets, zo'n drieënhalf honderd. Daar komt dan knijphout op, en bovenop dat knijphout komt weer een platform', aldus organisator Patrick van Bronswijk.



Kerstboomverbranding

De gemeente verbood de kerstboomverbranding een aantal maanden geleden, aangezien er geen aanvraag was gedaan bij het stadsdeel. Nadat buurtbewoners alsnog een aanvraag deden met daarin een veiligheidsplan, werd besloten dat de viering toch door mag gaan.



Lees ook: Hernieuwde hoop vreugdevuur Floradorp: 'Het mooiste wat er is'

Wel zou het vuur van de organisatie wat groter mogen zijn. 'Het vuur mag tien bij acht zijn. Dat is te klein voor mijn gevoel. Maar het stadsdeel wil het zo, dus dan moeten we het maar zo doen. Ik ben blij als het vuur zeventien meter breed is', reageert organisator Ricky.



Wagens

De voorbereiding van het vreugdevuur is een hoop werk. 'We hebben nu tien jongens in twee wagens op bomen zitten, en we hebben nog vier jongens in een vrachtwagen op pallets zitten. Dus we hebben drie wagens rijden, en daarnaast wordt vanuit het stadsdeel nog een deel aangeleverd', aldus Van Bronswijk.



Lees ook: Vreugdevuur in Floradorp gaat mogelijk toch door



Ook buurtbewoners proberen een steentje bij te dragen, door bijvoorbeeld voor de organisatoren te koken. 'Vandaag krijgen ze eerst broodjes hete kip, en vanavond krijgen ze soep', aldus een bewoonster.