Reeks overvallen in de stad in een paar uur tijd

Zowel een atelier als een winkel in de stad zijn vanmiddag kort na elkaar overvallen. Een paar uur later was een ijssalon in West slachtoffer.

Een atelier aan de Czaar Peterstraat in het centrum is vanmiddag rond 16.30 uur overvallen. Kort daarna werd een discountwinkel aan de Molukkenstraat in Oost overvallen met een mes. De politie gaat ervan uit dat het om twee afzonderlijke incidenten gaat. Rond 18.00 uur werd een ijssalon overvallen op de Bos en Lommerweg in West.

Van de verdachte van de gewapende overval in de winkel heeft de politie een signalement verspreid. Het gaat om een lichtgetinte man van 17 jaar oud met een blauwe hoodie en een bodywarmer. En een man met een beige jas.

De politie wil in verband met het onderzoek niet zeggen of er bij de overvallen buit is gemaakt. Ook werd niet bekend gemaakt of er gewonden zijn gevallen.