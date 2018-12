Vrienden herdenken de bij verkeersruzie omgekomen motorrijders Selena en Ronald

Twee socialisten in hart en nieren. Zo omschrijven vrienden van de vorige week omgekomen Selena uit Amsterdam en Ronald uit Wormerveer het stel. Vorig weekend overleden zij bij een aanrijding op de A10. Ze zaten op een motor en kregen al rijdend ruzie met een automobilist. De 52-jarige bestuurder van die auto wordt verdacht van doodslag en zit nog altijd vast.

Of het nou voor betere zorg, betaalbare woningen of tegen racisme was, de 34-jarige Selena en de 44-jarige Ronald stonden bij veel demonstraties vooraan. 'Ronald en Selena gingen voor een betere wereld', vertelt vriendin Fatima el Mourabit. 'Een rechtvaardige wereld zonder racisme, seksisme en onderdrukking', voegt Mo Achahbar eraan toe.

Vrienden van het stel kwamen samen op de Dappermarkt, omdat dit de plek is waar Selena en Ronald bijna wekelijks stonden om aandacht te vragen voor hun socialistische denkwijze.

Goede match

'Wat dat betreft was het een goede match, politiek gezien stonden ze op een lijn. Maar ze corrigeerden elkaar ook. Ze hielden elkaar scherp en ze vulden elkaar aan: Ronald de stille kracht en Selena de uitgesprokene', vertelt Hans Lammers.

Lees ook: OM: Verkeersruzie aanleiding dodelijke aanrijding op A10

'Zo oneerlijk'

De twee kwamen afgelopen zondag om op de A10 bij knooppunt Coenplein. Volgens het Openbaar Ministerie sneed de motor waar ze op zaten, een auto af. Die belandde daardoor in de vangrail waarna de automobilist de achtervolging inzette. Die liep fataal af. Toen de auto op de motor botste, raakten Selena en Ronald zo ernstig gewond dat zij overleden.

'Zo oneerlijk dat haar dit overkomt samen met Ronald. Het is zo vreemd dat ze er nu niet is. Als er straks weer een actie is zonder Selena, dat kan ik me zo niet indenken', vertelt El Mourabit.

Lees ook: Twee doden na ongeval A10 bij knooppunt Coenplein; bestuurder auto aangehouden

Aanstaande woensdag 2 januari zal er een herdenkingsbijeenkomst zijn voor Selena en Ronald in buurtcentrum Ru Paré in Nieuw-West.