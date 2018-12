Droge jaarwisseling verwacht met veel bewolking

Oudjaarsdag wordt een grijze dag met veel bewolking, nevel en mist. Wel blijft het hoogstwaarschijnlijk droog tijdens het afsteken van de vuurpijlen.

De dagen voor oud en nieuw trekt de regen naar het zuidoosten weg en wordt het volgens Weeronline overwegend droog. Oudjaarsdag begint de dag met lage bewolking maar er kan in de middag af en toe de zon doorbreken. Ook wordt het voor de tijd van het jaar niet koud, het zal rond de acht graden worden.

Rond de jaarwisseling blijft het waarschijnlijk droog en wordt het rond de zes graden. Er zal veel bewolking zijn dus het is de vraag of het vuurwerk goed te zien is. Weeronline meldt zelfs dat door het afsteken van vuurwerk een beetje mistig kan worden.

Tijdens de nieuwjaarsduiken valt slechts een beetje motregen. Het wordt een graad of tien met daarbij een matige, aan zee vrij krachtige, westenwind.