De Verloren Vrijstaat - Een gewelddadig begin

Ruim twintig jaar woonde een groep bijzondere en eigenzinnige Amsterdammers op het ADM-terrein in het Westelijk havengebied. Ze bouwden hier een kunstzinnige gemeenschap waar plaats was voor iedereen. Maar dit jaar wacht de ontruiming en komt er een einde aan ‘het ADM’. Hoe beleven de bewoners de laatste maanden op het terrein? Je ziet het in de vijfdelige documentaireserie De Verloren Vrijstaat. Vandaag, deel twee.

Het ADM-terrein is op dit moment een oase van rust en vrede in een roerige stad. Maar ook het ADM kent een ronduit roerige, gewelddadige ontstaansgeschiedenis.

Als een groep krakers in 1997 (voor de tweede keer) zijn intrek neemt op het terrein volgt al snel een heftige confrontatie met terrein-eigenaar Bertus Lüske. Met een graafmachine, en vergezeld door een flink aantal stevige mannen, begint hij op zeker moment met het afbreken van één van de panden, terwijl er nog ADM-bewoners liggen te slapen.



ADM’ers blikken terug op deze gespannen periode, die gepaard gaat met de inzet van bijlen, molotovcocktails en tussenkomst van de politie. De in die dagen aangerichte schade is nog altijd goed te zien…

