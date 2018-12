Twee auto's uitgebrand op zelfde locatie in Noord

Aan de Buiksloterdijk in Noord zijn in de nacht van zaterdag op zondag twee auto's op vrijwel dezelfde locatie uitgebrand. Hulpdiensten houden sterk rekening met brandstichting.

De eerste brand brak rond 2.56 uur uit aan de Buiksloterdijk. Dit voertuig was niet meer te redden.

Een paar uur later was het weer raak toen rond 7.15 uur opnieuw een geparkeerde auto in lichterlaaie stond. Ook dit voertuig is volledig uitgebrand.

Beide auto's kunnen als verloren worden beschouwd. De politie en brandweer gaan uit van brandstichting.