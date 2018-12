Bestuurder snorscooter gewond na achtervolging door politie in Zuid

De bestuurder van een snorscooter is in de nacht van zaterdag op zondag gewond geraakt door een aanrijding na een achtervolging van de politie in Zuid.

De man ging er vandoor nadat hij een stopteken van de politie negeerde.

Tijdens de achtervolging sloeg de scooterrijder in de Cornelis van den Lindenstraat plotseling linksaf, waardoor een politieauto de bestuurder niet meer kon ontwijken en er een aanrijding ontstond.

Het slachtoffer raakte gewond en moest door hulpdiensten worden gereanimeerd. Vervolgens is hij met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

De man ligt op de intensive care en is buiten bewustzijn. De snorscooter is in beslag genomen voor verder onderzoek.