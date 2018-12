Agente doet oproep: 'Deel alstublieft echte straffen uit'

Amsterdamse agenten kijken met spanning uit naar de jaarwisseling.

Dat blijkt uit een blog van een van hen. 'Chaos. De meldkamer geeft de ene na de andere melding uit en er zijn nooit genoeg eenheden om alle meldingen af te handelen binnen een tijd die de burgers tevreden houdt. En dan is het nog niet eens middernacht', voorspelt de agente.

Lees ook: BOA's vrezen oud en nieuw: 'We willen niet wachten op de eerste doden'

De drukte vindt ze bij het werk horen, maar de agressie tegen hulpverleners niet. 'We kozen niet voor beschoten worden met vuurpijlen. Belaagd met stenen, terrasstoelen, bierflesjes en cobrabommen.'

Cobrabommen

Daarom doet de agente een oproep aan de rechters. 'Áls er dan toch weer iemand besluit zo ‘stoer' te zijn met cobrabommen te gooien of denkt dat we graag een baksteen of bierflesje terug koppen. Of vindt dat hij of zij onze neus achterstevoren moet slaan omdat de alcohol een ‘kwaaie dronk’ opleverde… Meneer of mevrouw de rechter, deel dan alsjeblieft een ECHTE straf uit! Wij staan achter elkaar, naast elkaar en voor elkaar. Waar staat u, meneer/mevrouw de rechter?'

Lees ook: Belaagde brandweermannen: 'Ze hadden hun gezicht al bedekt'

De politie is ook een campagne gestart om aandacht te vragen voor geweld tegen hulpverleners.