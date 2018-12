Zwemmen in ijskoude Amstel: 'Ik vind het heerlijk'

Zwemmen in water van vijf graden. IJskoud natuurlijk, maar voor Sven Elfferich ook een kick. De 17-jarige Amsterdammer is nu al Nederlands Kampioen en gaat in januari voor de wereldtitel. Vandaag won hij met een ruime voorsprong de duizend meter op de Amstel Ice Swim.

'Ja, mensen verklaren me soms voor gek', vertelt de 17-jarige Sven Elfferich. 'En dan geef ik ze gelijk. Het is natuurlijk ook een vrij extreme sport.' Elfferich zwemt al vanaf zijn zesde, maar twee jaar terug dook hij voor het eerst in koud water. 'Een vriend van me nodigde me uit om te komen ijszwemmen en ik dacht: 'ach, waarom niet'.'

Succes

Die ene keer in een Volendams zwembad beviel goed en Elfferich ging trainen. En met succes. Hij is inmiddels al Nederlands Kampioen en hoopt begin volgend jaar de wereldtitel binnen te slepen. Op de Amstel zwemt hij vandaag de duizend meter.

'Het is zo'n rare sensatie,' vertelt Elfferich over zijn ervaringen in het ijswater. 'De eerste seconden doen pijn. Ik vergelijk het met als je voet slaapt, van die kleine steekjes, en dat dan over je heel lichaam en heftiger.' Na die eerste tien tot twintig seconden verdwijnt de pijn, vertelt de ijszwemmer. 'Je bloed wordt door de kou dikker, zodat het niet meer echt stroomt naar je armen en benen. Op die manier blijven vitale organen warm.'

Risico

Aan zwemmen in zulk koud water kleeft altijd een risico. Daarom staan duikers klaar en is er een EHBO-team aanwezig. Ook krijgen de zwemmers elke wedstrijd een medische check, vertelt Elfferich. 'Je moet ook altijd een recent hartfilmpje meenemen en als je net ziek gewest ben mag je niet zomaar het ijswater in. Het blijft gevaarlijk en er kunnen ongelukken gebeuren. Dat willen we zeker niet.'

Al snel ligt Elfferich al bijna een ronde voor op de rest van de zwemmers. Na net een kwartier klimt hij als eerste de kant weer op. Zijn moeder moet hem helpen met het aandoen van jas en schoenen, zijn handen zijn te verstijfd. 'Na tien minuten gaan je aderen weer open', vertelt hij klappertandend. 'Dan voel je bij elke hartslag het koude bloed door je lichaam gaan. Raar, maar ook wel lekker.'

Genoten

Na ongeveer een half uur neemt het rillen weer wat af. 'Het hoort er allemaal bij', vindt de zwemmer 'En het is het zeker waard. Ik heb ervan genoten om midden in Amsterdam in zo'n setting buiten te zwemmen. Heerlijk. Maar nu eerst even opwarmen. '